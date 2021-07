Diana Bracho también ama escribir

A sus 76 años y con una larga trayectoria, la actriz mexicana Diana Bracho sigue viviendo cada personaje como único, el último, de la telenovela "Qué le pasa a mi familia?", ha sido "el más doloroso" que le ha tocado interpretar, y ahora se reinventa y cumple su sueño de juventud con su primer libro de poemas.

"Yo toda mi vida he escrito, a los 7 años escribí mi primer poema, estudié Filosofía y Letras Inglesas pensando que yo iba a ser escritora, me desvié y me volví actriz, cosa que me hace muy feliz, pero la escritura era una asignatura pendiente en mi vida", contó.

Bracho actualmente se encuentra preparando los últimos detalles de la publicación de sus poemas. "Es un proyecto muy cercano a mi corazón, es una recopilación de poemas de diferentes épocas, está dividido en tres partes, me falta depurar un poquito", dijo.