Dick Clark Productions rechaza acusación de sabotaje de Mariah Carey por show fallido

Dick Clark Productions respondió el domingo a la acusación de Mariah Carey de sabotaje en su actuación en vivo en el especial "New Year's Rockin' Eve".La desastrosa participación de Carey en el espectáculo de Año Nuevo en Times Square copó titulares en todo el mundo: la superestrella tuvo problemas vocales durante su corta actuación y no cantó durante gran parte de ella a pesar de que los temas pregrabados sonaban de fondo.Carey estaba visiblemente molesta durante la actuación y tras ella tuiteó, empleando un improperio, que estas cosas ocurren. Su representante, Nicole Perna, culpó de lo sucedido a problemas técnicos y, en una entrevista con Billboard, dijo que la empresa Dick Clark Productions obstaculizó el trabajo de Carey.La cantante se "tomó muy en serio" su actuación, contó Perna a Billboard. "Es una pena que la producción quiso que fallase".Según Perna, el auricular de Carey no funcionaba y la diva así se lo hizo saber al equipo de producción, que le dijo que todo estaría bien cuando saliese al escenario de la icónica plaza neoyorquina."Sin embargo, ese no fue el caso, y se les volvió a decir que el auricular no funcionaba", explicó Perna. "En lugar de esforzarse para solucionar el asunto para que Mariah pudiese actuar, salió al directo".En un comunicado publicado el domingo, la productora calificó las acusaciones de "absurdas"."Como el principal productor de eventos de televisión en directo durante casi 50 años, estamos orgullosos de nuestra reputación y de nuestra larga relación con los artistas", dijo la nota. "Sugerir que dcp (Dick Clark Productions), como productor de espectáculos musicales entre los que se incluyen los American Music Awards, los Billboard Music Awards, New Year's Rockin' Eve y los Academy of Country Music Awards, comprometería intencionalmente el éxito de cualquier artista es difamatorio, escandaloso y francamente absurdo".La empresa apuntó que estos errores técnicos en una emisión en vivo se dan en "muy raras ocasiones". Una primera investigación sobre el asunto señaló que la empresa no tuvo relación con los problemas registrados durante la actuación de Carey, agregó."Queremos dejar claro que tenemos el mayor respeto por la Sra. Carey como artista y reconocemos sus tremendos logros en la industria", apuntó la nota.Una persona familiarizada con la producción del espectáculo, que pidió hablar bajo condición de anonimato para comentar públicamente el incidente, explicó que todos los demás artistas, entre los que estaba Gloria Estefan, ensayaron sus actuaciones sobre el escenario y que Carey estuvo allí pero la práctica corrió a cargo de otro, algo atípico entre los participantes en la fiesta de Año Nuevo. La fuente explicó que todos los monitores funcionaron y que no se hallaron problemas técnicos.