Diego Boneta deja atrás a Luis Miguel, ahora será narco

Adolfo Constanzo no sólo fue en los 80´s uno de los narcotraficantes más perseguidos por las autoridades de EU y México, sino fundador de un culto religioso que ponía en calderos sangre y extremidades de sus víctimas para hacer ritos satánicos.

A treinta y dos años de su muerte, a manos de uno de sus seguidores, el asesino serial volverá en la piel de Diego Boneta, quien protagonizará y producirá la serie "Brujo", para la plataforma de HBO Max.

El equipo creativo de "Luis Miguel, la serie", junto con un showrunner de Dexter, están atrás del proyecto que ya requirió pláticas con psicólogos de gente cercana a Constanzo.

"Este proyecto requiere de una transformación fuerte, oscuro, es un personaje denso", reveló esta mañana Boneta.

"Lo preparo con mucha investigación, ya me he estado juntando con psicólogos que trabajaron con el círculo de Constazno e ir entendiendo un poco cómo estas personas piensan, lo que decían de él y poco a poco irme metiendo en ese mundo", detalla.

Considera que hay papeles que indudablemente afectan mucho al actor, pero es cuando se debe entender que es un trabajo de animar algo.

"De juego por así decirlo. Ahora se está en proceso de escribir guiones, desarrollo de notas y asi se va metiendo un poco en la historia. En vez de meterse como loco un mes antes, va siendo un poco a diario y a lo largo de un año y medio, llegar bien", apunta Boneta.

Desde hace cuatro años, el actor ha estado en el papel de Luis Miguel y tenido participaciones en cintas como la más reciente cinta de "Terminator".

Se encuentra en esta ciudad como parte de los Premios Platino a lo Mejor del Cine Iberoamericano, donde está nominado en la categoría de Interpretación Masculina de Reparto por su trabajo en "Nuevo orden", filme ganador en Venecia.

"Ahora lo importante es encontrar proyectos como fue Nuevo orden y que no tiene nada que ver con Luis Miguel y, lo que está cool, es que El padre de la novia (donde también participa) tampoco", expresa.

En agosto el actor de 30 años acabó de rodar una reversión de El padre de la novia, cinta que en los 90's popularizó Steve Martin.

Ahora él interpreta al hombre que se va a casar con la hija de un empresario (Andy García), quien no ve con buenos ojos el hecho. La dirección corrió a cargo del mexicano Gary Alazraki ("Nosotros los nobles" y "Club de Cuervos").

"No es un remake de la misma historia de Martin, es diferente y me gusta mucho porque siendo una película de estudio, americana, creo está rompiendo estereotipos. En vez de irse por la trama obvia de una boda de una cubana con un americano, son familia cubana y mexicana, lo cual es bueno porque muestra cómo mucha gente piensa que si hablas español, es lo mismo y no es así", destaca.