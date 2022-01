Diego Verdaguer: Cuando Amanda Miguel se puso celosa de Galilea Montijo

En los más de 45 años que duró la historia de amor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer hubo tiempo para todo, desde episodios positivos hasta muestras de celos y terceros en discordia.

Así sucedió en 2020 cuando, en el mes de septiembre, una fotografía publicada en redes sociales provocó que Amanda Miguel alzará la voz para exigir su lugar.

Todo empezó cuando Diego Verdaguer subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su boda con Galilea Montijo, imagen proveniente del videoclip "Voy a conquistarte" (2013). Lo que desató la polémica fue que Diego escribió que las fantasías se pueden hacer realidad, explicando que la de él era casarse con Montijo.

"Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme con Galilea Montijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación, para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común”, escribió.

Dicha publicación no sólo recibió respuestas de sus fans sino también de la esposa de Diego, la cantante Amanda Miguel, a quien conoció en 1975 y se enamoró a primera vista y con quien tuvo a su hija Ana Victoria.

“Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc, etc... ¡sólo que vos estás casado! mejor no postules eso... postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Dobles vidas no funcionan”, comentó Amanda quién además destacó que si bien Montijo es muy hermosa su esposo debía aclarar que únicamente tenían una relación de amistad.

“Galilea Montijo es divina, solo fue un video y besos que en todo caso se deberían evitar... por las dudas... y para evitar posibles ilusiones".

Sobre este momento el propio Diego habló en entrevista con El Universal un mes después de los hechos, detallando que, en efecto, a Amanda no le gustó que estuviera besando a otras personas.

“Le digo: ‘una cosa es un trabajo artístico, y otra cosa es que tienes una relación con una actriz, una modelo, que han sido muchísimas a lo largo de mi carrera pero es una relación respetuosa, vas, haces el video, te das un abrazo, un beso, que es fake, terminas y gracias'", explicó.

De hecho, en ese momento Verdaguer compartió, sin entrar en detalles, que en el pasado tuvo algunos deslices que son del conocimiento de Amanda Miguel por lo que la cantante, basada en esa historia, se molestó. El cantante también aprovechó el momento para destacar el papel de Amanda para él, señalando que todo en su vida los relacionaba y descartando así en algún momento poner fin a su historia juntos.

"Amanda es parte de mi universo y lo va a ser hasta que me muera y cuando muera va a seguir siéndolo".

La madrugada de este viernes se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Diego Verdaguer a la edad de 70 años. El músico se encontraba en Los Ángeles y, según información de su agencia, el deceso se debió a complicaciones del Covid-19 que padecía desde diciembre.