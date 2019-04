Dimitri Vegas & Like Mike Reyes del beat

De origen griego pero criados en Bélgica, los hermanos son la sensación actual en la música de género electrónico. Entre ser DJ y productores en su agenda diaria el "beat" siempre está presente.

Esta noche tienen una cita con sus seguidores salvadoreños. El espectáculo será en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) a las 7:00 de la noche.

Las entradas están a la venta en Todoticket. Dance Madness Garden, $55, y General Wisdom, $35. Aplica cargo adicional por servicio Todoticket, $3.00 en kioscos y boletería. Cargo adicional por servicio Todoticket web, $3.50.

Tras su presentación en el país, los artistas se dirigen a San Pedro Sula, Honduras.

Figuras de la música electrónica

Dimitri Vegas & Like Mike, su nombre artístico, actualmente han sido coronados como "los reyes del mañana" y han liderado las lista de canciones de dance en reiteradas ocasiones.

Como parte de su carta de presentación destacan las colaboraciones con otras figuras del dance como Steve Aoki (que ocupa el puesto número 11 de la revista DJ Magazine).

Los hermanos pisan firme y sin volver hacia atrás. En 2013 se ubicaron en la posición 6 del popular recuento al que entraron por primera vez en 2011. El año pasado alcanzaron el segundo lugar, sitio que han mantenido durante tres años consecutivos según DJmag.

En 2010 emprendieron con su productora discográfica Smash the House. Es en esta compañía que DJ como Yves V y Wolfpack incursionaron en la escena artística. Un dato curioso es que Ellos y Armin van Buuren son socios de esta compañía.

Las mezclas de Dimitri Vegas & Like Mike han marcado un referente en Estados Unidos, Europa, Asia, América del Sur o Australia con sus electrizantes sets.

De acuerdo con sitios especializados como DBR.FM con producciones como "Eparrei", "Nova", "Waves" en 2014 y "The Hum" como mayor logro en 2015, los han llevado a trabajar con Dim Mak Records de Steve Aoki, Musical Freedom de Tiësto, Spinnin Records, Size Records, Axtone, Doorn Re-cords, Wall Recordings, así como con su propio sello.

Todo por Tomorrowland

El "edit" de 2009 en colaboración con Swedish House Mafia hizo que los reflectores se posaran sobre ellos, y es así como en 2010 los administradores de "Tomorrowland" los nombraron anfitriones del reconocido festival.

Un año más tarde repitieron participación y volvieron a interpretar el himno. El sencillo se llamó: "The Way We See the World" y simultáneamente hicieron otros remixes de interés pop para Lady Gaga, Jennifer López y LMFAO. También han trabajado con Coldplay, The Chainsmokers, Pitbull, Snoop Dogg y Sean Paul.

Con "The Hum" recibieron el primer lugar y un platino en Bélgica. "Hey Baby" en "featuring" con Diplo también tuvo auge. Otros de sus temas sonados son "Madness", "Complicated" y "When I Grow Up".