Dimitri Vegas & Like Mike: Un show electrizante

El día de la esperada cita finalmente llegó. El jueves por la noche el dúo de hermanos Dimitri Vegas & Like Mike se presentaron en el país con un energizante repertorio de música electrónica.

La fiesta se realizó en el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) con un espectáculo que duró más de dos horas.

El encuentro con los amantes del "beat" estaba programado a las 7 de la noche, y con puntualidad teloneros nacionales prepararon el escenario.

Rodrigo González (RGDO) fue el primero en compartir su propuesta electrónica y dio el pase a Rita Bunny. La castaña deleitó e hizo coreografías en simultáneo con el "dancefloor". Cada DJ contó con una hora para poder mostrar sus mezclas con temas populares. Entre ellos los clásicos: "Sweet Dreams" de Eurythmics, "Turn Down for What" de DJ Snake, Lil Jon y otros temas de Eminem.

Walter DJ fue el último de los teloneros en alimentar la expectativa, pero antes se tomó el tiempo de fotografiarse con los fans.

A las 10:15 de la noche y saludando en español, Dimitri Vegas & Like Mike dieron la bienvenida al espectáculo. Vestidos con camisetas blancas, pants oscuros y el estilo que los distingue, los mejores del mundo se apoderaron del anfiteatro.

Entre los remixes ofrecieron un homenaje a la música de Queen y esto autómáticamente conectó con el público. Los artistas de origen belga previamente se presentaron en Chile.

"El Salvador, make some noise", dijeron durante el concierto que no escatimó en sorpresas. A medida que el espectáculo avanzaba, el lugar estaba a punto de estallar de personas.

Ellos actualmente ostentan del sobrenombre de "los reyes del mañana" y han marcado un referente en Estados Unidos, Europa, Asia, América del Sur o Australia por sus electrizantes "sets".

Hombres en llamas

Conocidos por hacer conciertos únicos, en uno de los "sets" los DJ se despojaron de sus camisetas y emplearon fuego controlado en el escenario.

Venir a El Salvador era especial. Antes de subir al escenario compartieron con sus seguidores en un "Meet and greet", pero quienes no pudieron asistir no se quedaron atrás. Durante el concierto ellos se tomaron el tiempo de hacerse "selfies" con los demás.

Con más de dos horas de espectáculo, otro momento conmovedor fue cuando en las pantallas se proyectó la bandera salvadoreña y ellos tomaron una en agradecimiento. Temas como "The Hum", "OPA", "When I Grow Up" y la nueva "Selfish" no hicieron falta.