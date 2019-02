Dio divertido consejo a actriz

Cuando en 2016 Brie Larson ganó el Óscar a mejor actriz por su trabajo en "Room", acudió a Jennifer Lawrence, quien ya había alzado el premio en 2013, para que le diera un consejo. "Le dije: ‘No me siento diferente. No me siento mejor conmigo misma. Todavía no siento que soy una buena actriz’", dijo Larson en su nota de portada para la edición de marzo de InStyle. "Ella me dijo: ‘Oh, sí, eso es completamente normal. A mí me pasó lo mismo. No pienses en eso así. Piensa que obtuviste un doctorado. Estás certificada: eso es todo. No cambia nada. Todavía puedes cometer errores. Los jueces también son humanos".

Brie Larson

COMPROMETIDA

Por otra parte, Jennifer Lawrence se comprometió en matrimonio con su novio, Cooke Maroney. La publicista de la actriz, de 28 años, confirmó la noticia, pero no proporcionó detalles.

La revista People reportó en junio que Lawrence estaba saliendo con Maroney, quien es director de una galería de arte en Nueva York.

En el pasado ha tenido relaciones sentimentales con el también actor Nicholas Hoult y con el director Darren Aronofsky.