Dirección General de Espectáculos Públicos aún no autoriza concierto de Marduk

En el tour de la banda de black metal sueca Marduk aparecían agendados conciertos en tres países centroamericanos como parte del tramo de la gira por Latinoamérica.

En Costa Rica, país donde ya se presentó en 2010, llegará el 7 de octubre, para promocionar su álbum "Viktoria" (2018).

Los conciertos en El Salvador, el 10 de octubre, y en Guatemala, el 11 de octubre, han desatado una gran polémica. En ambos países se crearon peticiones en change.org solicitando firmas para que no desarrollaran los conciertos. Pero también hay peticiones para que sí se realicen, la más reciente es la de El Salvador.

En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó con 48 votos un recomendable al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Arístides Valencia, para que por medio de la Dirección General de Espectáculos Públicos se deniegue la autorización para realizar el concierto.

Al respecto, la cartera de Estado emitió un tuit en el que aclaró que, a la fecha, "no ha autorizado ningún concierto de la denominada banda Marduk". Al cierre de esta nota, el ministerio no ha informado si el concierto se desarrollará.

Ricardo Zepeda de Black Moon Shows explicó que como productora han presentado a la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión todos los documentos que se solicitan para desarrollar el evento. Recalcó que han presentado una gran cantidad de shows en el país y que nunca han tenido inconvenientes de este tipo. "Creemos que, si a alguien le gusta el grupo y este tipo de música, tiene derecho a ir. Y si no le gusta, simplemente no asiste al evento. Se trata de una decisión personal", expresó en entrevista con PLUS.