Diseñador gráfico, tatuador o músico; así es el polifacético Giancarlo Gil

Ilustrador, tatuador, baterista, artista de muchas maneras, divertido, con alma de un niño atrapado en un adulto así es Giancarlo Gil.

El también diseñador gráfico asegura que su primer encuentro con el dibujo fue cuando tenía tres años de edad gracias a su madre, que era maestra y observaba la pasión que él tenía por el dibujo. Fue ella la que comenzó a motivarlo con materiales para que practicara y mejorara cada día más.

En su niñez y juventud, cuando estaba en la escuela solo se dedicaba a dibujar. Eso sí, asegura haber obtenido siempre buenas calificaciones.

Algo que marcó mucho su infancia fue tener una gran colección de muñecos, en su mayoría eran de Batman. Por supuesto no perdió la oportunidad dibujarlo a su manera.

Según cuenta, no fue con una técnica exacta sino más bien dándole toques más artísticos lleno de sombras y detalles oscuros tomados desde su inspiración.

Con el tiempo ya como profesional en diseño gráfico fue parte del equipo de LA PRENSA GRÁFICA, en áreas como Fama (ahora Plus), Economía, entre otras. Pero, su momento llegó cuando sus jefes creyeron que era el indicado para ser ilustrar la sección infantil, precisamente por su forma de ser y de pensar. Así fue que formó parte de "Palomitas de Papel" ahora "Prensita". Gil dice estar agradecido por esa oportunidad, ya que así pudo conocer muchos profesionales en su rama de quienes aprendió cómo abordar y graficar temas complicados.

Pero ¿Cuándo se dio cuenta que ya era profesional? Para Giancarlo un profesional se forma escuchando a los que saben. "Yo me di cuenta de en qué grado estaba gracias a un ilustrador chileno que me dijo ‘sos profesional hasta que te pagan por hacer lo que hacés’. Para serte sincero, cuando tuve la oportunidad de entrar en el periódico, llegué con mis dibujos hechos a lápiz y colores y me dijeron: ‘aquí trabajamos con Mac’ y yo pues quedé impresionado, no sabía qué era eso pero con el tiempo fui aprendiendo y aquí estoy".

Pero este diseñador sabe que se aprende de los maestros y de la humildad. "Soy alguien que tiene mucho que agradecer, tengo muchas personas que admiro. Otto Meza, por ejemplo, para mí es de los caricaturistas más importantes del país; Carlos Ruíz (Ruz), cuando yo tenía veintitantos años se acercaba y me decía que tenía buenos trabajos... Está también "Atila", Mundo Landaverde, "Choco" Santos, muchas personas a quien le debo mucho respeto. Con las personas con las que he trabajado siempre han sido muy buenos compañeros en este ámbito", expresó.

Pero Giancarlo también tiene bonitas anécdotas que recordar gracias a su trabajo. "En una ocasión, en un supermercado cuando estaba comprando una bebida apareció una niña, quizá de unos 5 años y le pedía a su mamá una bebida de esas chocolatadas. Yo rediseñé el dibujo de la marca y la niña insistía que no quería otra sino esa, por el dibujo", recordó el ilustrador infantil, antes de relatar otro momento que marcó su vida profesional: "Me invitaron a ser jurado en un concurso de dibujo para niños y recuerdo que había un niño que había enviado su dibujo en un trozo de papel de empaque, donde nos dan las pupusas. A mí me conmovió y debo aceptar que le di el gane. Me conmovió porque yo creo que todos merecemos la oportunidad de soñar".

"Si hay un mensaje que debo enviar a los jóvenes que les dicen ‘te vas a morir de hambre si seguís dibujando’ es ¡no! hagan caso, si alguien empieza a dibujar y poco a poco le va quedando bien, eso ya lo vuelve ilustrador, a veces las personas comentan de algo que no conocen", aconsejó.

En esta era digital, Gil reconoció que las redes sociales lo ayudaron a ser más conocido. Según contó comenzó a usar hashtag en inglés. "Ordené mis redes sociales, mi cuenta del estudio de tattoo es @gianinktattoo.sv y si deseaban ver mi trabajo como ilustrador y como diseñador gráfico lo podían hacer en @gianart.sv. Luego de separarlas y enfocarlas las personas comenzaron a pedirme mi portafolio el cual ya estaba en línea y les era fácil verlo, así llegué a trabajar con la empresa internacional con la que estoy ahora y gracias a Dios me va muy bien", relató.

