Disney sigue apostando por refrescar sus clásicos

Efe/AP

Disney sigue apostando por los "remakes" de sus títulos más emblemáticos, como "Dumbo", en película, o "101 Dalmatian Street", en serie televisiva. Y todos ellos tienen como característica común que son iguales a los originales y a la vez diferentes.

"Son historias que se pueden contar muchas veces", aseguró el vicepresidente de contenido de Disney Channel, Orion Ross, que agregó: "Si se pueden hacer de una manera refrescante y contemporánea, ¿por qué no?"

Eso es lo que hicieron con "Cinderella", "The Jungle Book" o "Beauty and the Beast" y que este año han vuelto a hacer con las aventuras del elefante más conocido de Disney o del centenar de perritos dálmatas.

En el caso de "101 Dalmatian Street", "tiene conexiones con la original", pero "no es la misma historia contada otra vez". "La película original está genial, es casi perfecta, no tienes que rehacerla, puedes coger algunas cosas y hacer algo nuevo", puntualizó en una entrevista en Londres.

Negocio del streaming

El servicio, llamado Disney Plus, ha estado en preparación por más de un año, pero el jueves por primera vez el gigante del espectáculo detalló sus planes para competir con Netflix y otros rivales, como Amazon, HBO Go y Show-time Anytime.

Disney Plus se lanzará en Estados Unidos el 12 de noviembre a un precio de $6.99 por mes, o $69.99 al año.

Al igual que Netflix, Disney Plus no tendrá publicidad, se detalló.