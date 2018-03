Disney cobrará $50 millones a Carrie Fisher tras su muerte por…¿incumplimiento de contrato?

Lee también

El fallecimiento de Carrie Fisher parece no haber trastocado los planes de la compañía Disney para la producción de la saga de Star Wars. Al contrario, días después del deceso de Fisher, Disney ha anunciado que cobrará los $50 millones que se estipulaba en la cláusula en caso de que la actriz cayera en “incumplimiento de contrato”.Fisher retomó su papel de Leia Organa para la producción de Star Wars Episodio VII y VIII, además de haber sido confirmada para otras producciones dentro de la historia intergaláctica, como el posterior Episodio IX, parte de la nueva trilogía que, ahora, Disney produce. Sin embargo, tras fallecer en los últimos días del año 2016, Fisher, por obvias razones, no podrá participar del último capítulo de la nueva trilogía, aunque sí dejó grabada su participación en la segunda parte de la misma.Por este motivo, Disney ha hecho efectiva la cláusula de “incumplimiento de contrato” y anunció este día que cobrará los $50 millones a la aseguradora responsable de los compromisos legales y financieros de la actriz. La noticia fue difundida por varios medios internacionales y, a su vez, criticada por varias páginas de fanáticos de Star Wars alrededor del mundo.El argumento de Disney es que, independientemente de su muerte, Fisher, técnicamente, caerá en incumplimiento de contrato por no aparecer en Episodio IX. Sin embargo, técnicas como el CGI (proyecciones digitales de alta definición) podrían contemplarse para darle un cierre adecuado al papel de Leia Organa en la trama de la película.Sin embargo, esa técnica no parece convencer a Disney, quien anunció el cobro del dinero para los próximos días.