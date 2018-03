Disney no incluirá imagen de Carrie Fisher

Lee también

El presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger, confirmó la semana pasada que la compañía no incluirá imágenes digitales de la fallecida Carrie Fisher en el episodio VIII de “Star Wars”, de estreno en diciembre, y que se estudian ideas para rodar más películas de la saga.“Cuando compramos Lucasfilm decidimos hacer tres películas, los episodios VII, VIII y IX. Tuvimos que hacer frente a la tragedia en 2016”, indicó Iger, en alusión a la muerte de Fisher a los 60 años.“Carrie aparece a lo largo de todo el episodio VIII. No vamos a cambiar nada de la película para tratar su muerte. Su interpretación permanece intacta. En ‘Rogue One’ tuvimos algunos personajes digitales. Pero ahora no vamos a hacer eso con Carrie”, agregó.La imagen digitalizada de Fisher interpretando a la princesa Leia fue utilizada en las secuencias finales de “Rogue One”.