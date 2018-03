Disney no quiere digitalizar a Fisher

Lee también

El gigante del entretenimiento The Walt Disney Company ha negado que quiera comprar los derechos de la imagen digital de la fallecida actriz Carrie Fisher para usarla en las próximas entregas de la saga “Star Wars”, informó The Guardian.La actriz grabó su participación como la Princesa Leia en la próxima película de la serie, “Star Wars: Episodio VIII”, que se estrenará en diciembre, y también estaba previsto que tuviera una presencia destacable en la siguiente cinta, “Episodio IX”, prevista para 2019.Según The Guardian, Disney niega que esté negociando con los dueños de los derechos de imagen de Fisher.