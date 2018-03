Disney reconoce que habrá un “momento homosexual” en “La Bella y La Bestia”

Lee también

“Es un personaje que un día quiere ser Gaston y otro día quiere besar a Gaston. Está confundido por lo que quiere. Es alguien que se está dando cuenta de que tiene estos sentimientos”. De esta forma, Bill Condon, director de la nueva cinta de Disney, “La Bella y La Bestia”, se refiere uno de sus personajes que “marcará una innovación” dentro de las películas de la empresa. Estas declaraciones las brindó en una entrevista a la revista “Attitude” esta semana.Según Condon, ese personaje será Le Fou, el compañero inseparable de Gaston y que será interpretado por el comediante Josh Gad. Sobre el personaje y su muestra homosexual, Condon aseguró que en gran parte se debió al talento de Gad y su conexión con el personaje. “Josh saca algo realmente sutil y delicioso de ello. Y eso tiene recompensa al final, que no desvelaré. Pero es un bonito momento exclusivamente gay en una película de Disney”, declaró.Hasta el momento, se desconoce en qué consiste exactamente ese momento y para ello habrá que esperar al estreno de la película el próximo día 17 de marzo. Lo cierto es que, si esa historia es tan clara como desvela el director, es un avance que los colectivos LGTB llevaban pidiendo a Disney desde hace mucho y que había comenzado a permearse en cintas como “Frozen”.Sin embargo, esta escena no será el único cambio innovador dentro de la película, según explicó Condon. Junto al director, la propia Emma Watson, actriz que interpreta a Bella, ya dejó claro que había decidido “quitar las telarañas y el olor a naftalina” a la película original y que había dado a su personaje “un toque feminista” que, obviamente, no tenía en la de animación.Watson quería dotar a su Bella de una historia más compleja, más allá de que fuese la chica rara a la que le gustaban los libros. Según asegura, también a Attitude, para ella y para Dan Stevens –el actor que interpreta a la Bestia- “era realmente importante desarrollar y entender por qué cada uno de nuestros personajes sienten que no encajan”. Parece que Disney empieza a esforzarse para que todos encajen.