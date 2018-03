Disney rodará próxima entrega de “Star Wars”

Lee también

Disney podrá rodar parte de la próxima entrega de “Star Wars” en el sur de la isla española de Fuerteventura (Atlántico), después de que las autoridades locales concedieron los permisos necesarios, confirmaron ayer fuentes involucradas en la operación.De esta manera, los paisajes desérticos y arenosos de Fuerteventura serán escenario de la película centrada en la juventud de uno de los personajes centrales de la saga, el contrabandista Han Solo, al que en la trilogía original interpretaba Harrison Ford.El Cabildo de Fuerteventura (institución local) anunció ayer que ha concedido un permiso de rodaje a Disney y a la productora canaria Sur Film, que en los últimos años se ha ocupado en el archipiélago canario de superproducciones como “In The Heart of The Sea” o “Jason Bourne”.Aunque no precisaron de qué película se trata, las fuentes consultadas aseguraron que será el nuevo capítulo de “Star Wars”, el segundo de la saga “Rogue One” (2016).