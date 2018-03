Distorsión musical con Iggy

Lee también

La rapera australiana Iggy Azalea (Amethyst Amelia Kelly) se encuentra dándole los últimos detalles a su nuevo álbum (el segundo álbum dentro su exitosa trayectoria artística), denominado “Digital Distortion”. Este disco ha generado muchas expectativas y se ha convertido en uno de los lanzamientos más importantes en el mundo durante 2017.Azalea tenía planeado lanzar el disco en junio de 2016, sin embargo, luego de descubrir que su entonces novio, Nick Young, le era infiel decidió postergar la fecha de lanzamiento y su participación en la gira “The Great Escape Tour”.“No es ningún secreto, mi clase de vida personal se deshizo. Solo necesitaba tener un poco de tiempo para poner mi vida en orden y procesar los cambios que están sucediendo en mi vida privada”, comentó la rapera a un medio internacional.La artista también comentó que cuando escribió “Digital Distortion” estaba a punto de casarse y que decidió cancelar su gira porque no quería que sus fans la interrogaran sobre su relación.Uno de los temas que logró colarse, antes de que la ruptura entre Azalea y Young afectaran la primera fecha de lanzamiento del álbum, fue “Team”, una canción que cuenta con dos videos musicales en YouTube y que juntos suman más de 165 millones de reproducciones.Otro sencillo que estará dentro de la lista del álbum es “Azillion”. Azalea compartió la canción, que se encontraba en Streaming en SoundCloud, por medio de un enlace publicado en Twitter el ocho de junio de 2016. El tema ha sido interpretado por la rapera en varios conciertos y ha generado muchas expectativas.El disco estará conformado por 11 temas: “Middle Man”, “Azillion”, “7teen”, “Team”, “Elephant”, “Calm Down”, “Iggy Alert”, “I Got That Boom Boom”, “Three Day Weekend”, “Sexy” y “Savior”.El disco será lanzado antes que finalice enero, según Azalea.