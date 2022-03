¿Dónde ver las películas nominadas al Óscar?

Luego de una apagada edición 2021, con pocos invitados de manera presencial, el máximo premio del cine de Hollywood, regresará este año para celebrar una ceremonia tal y como las conocíamos antes: a lo grande, con todo y alfombra roja preparada para el domingo 27 de marzo, transmitida a partir de las 6 de la tarde.

Pero antes de ver a todas las celebridades pasando por la envidiable alfombra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reveló todas y cada una de las producciones que buscarán llevarse la tan anhelada estatuilla dorada, la máxima categoría esperada por todos los participantes: Mejor Película del Año.

Y, para hacer aún más variada y amplia la contienda, la Academia eligió a 10 grandes producciones, algunas elecciones han sorprendido a muchos, como por ejemplo la japonesa "Drive My Car". Así que, si aún no las has visto todas o no sabes dónde están disponibles, para eso estamos, para ahorrarte este trabajo y contarte en qué plataforma están disponibles.

"Belfast" es considerada una de las películas más personales de Kenneth Branagh, recordado por películas como Avengers o Harry Potter. La cinta, fuerte candidata en esta terna, cuenta la historia de la infancia de un niño en medio del conflicto de Belfast, Irlanda del Norte, a finales de 1969. Belfast obtuvo siete nominaciones para los premios de la Academia. Éstas son: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Canción Original y Mejor Sonido. Por suerte, la película aún está en cartelera en nuestro país.

"El Poder del Perro" (The Power of the Dog) es la reina de esta edición, al menos con nominaciones: 12 tiene en total. La nueva cinta de la directora Jane Campion (también nominada) se convirtió en la sorpresa de todas las premiaciones y de los Óscar, no es la excepción. Con sus 12 nominaciones, "El Poder del Perro" competirá, entre otros premios, por la mejor película, mejor director, mejor actor (Benedict Cumberbatch), mejor actriz de reparto (Kirsten Dunst) y mejor actor de reparto (Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee). Además, con estas nominaciones, la directora neozelandesa se convirtió en la primera mujer nominada dos veces a la mejor dirección. En 1993 fue candidata por su película "El piano", que finalmente no se hizo con la estatuilla. La película, está disponible en Netflix.

"Drive My Car" es una acertada adaptación de un cuento de Haruki Murakami, parte de una colección de 2014. La película ha sorprendido tanto, que ha logrado ser nominada a Mejor Película y Mejor Película Extranjera, en esta misma edición; además de conseguir otras nominaciones en Mejor director y Mejor guión adaptado. Razón suficiente para considerar verla cuándo y cómo sea posible, de hecho, este fin de semana anterior se alzó el BAFTA a Mejor Película Extrajera, Mejor Guion y Mejor Director. Lastimosamente no está disponible en ninguna plataforma de streaming, solo en su sitio web.

"King Richard" al igual que "Dune", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley" , "Belfast" y "West Side Story" ya fue estrenada en nuestro país. Esta cinta que cuenta la historia de Richard Williams (Will Smith) y el difícil camino lleno de racismo y clasismo que tuvo que enfrentar para conseguir que hoy en día, sus hijas Venus y Serena, sean reconocidas como las mejores tenistas del mundo. El domingo 27 sabremos si logra llevarse alguna de las seis nominaciones que recibió, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor Protagónico (Will Smith), Mejor Actriz de Reparto (Aunjanue Ellis), Mejor Guión original, Mejor montaje y Mejor Canción Original por "Be Alive", que podría significar el primer Oscar para Beyoncé. La película está disponible, desde febrero, en HBO Max.

"CODA" es una de las sorpresas. En esta fascinante historia trabaja Eugenio Derbez y cuenta la historia de Ruby, una adolescente hija de adultos sordos (CODA por sus siglas en inglés), la cual ayuda a su familia en el negocio pero descubre que tiene un gran talento por el canto, justamente acá inicia lo interesante de la historia. CODA se postula en tres categorías fuertes: Mejor Película del año, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor Secundario, Troy Kotsur. Es posible que en las próximas semanas se estrene en nuestro país. Mientras, puedes verla en Amazon Prime Video o en Apple TV+.

"Don’t Look Up" (No mires arriba) no ha parado de ser comentada -para bien o para mal- desde su estreno en diciembre pasado y no solo por sus protagonistas (Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, ambos no consiguieron nominación). La película es una sátira muy interesante sobre la indiferencia del gobierno y los medios de comunicación ante los grandes problemas reales de la humanidad, en este caso, un meteorito. La cinta, que logró cuatro nominaciones (Guion original, Banda Sonora, Mejor Montaje y mejor película.) puedes verla en Netflix.

"Dune" (Duna) tiene una constelación de estrellas en su reparto para atrapar a todas las edades, una de las razones para ser considerada una de los trabajos más espectaculares del 2021. Aunque su estreno estuvo truncado por el coronavirus, la espera valió la pena ya que mostró un universo maravilloso dando como resultado un trabajo audiovisual impresionante, digno de un Óscar. Entre todos, "Dune" de Denis Villeneuve, pese a ser una película de ciencia ficción, un género poco valorado en estas premiaciones, pero ha alcanzando cuotas artísticas increíbles gracias a la destreza del director canadiense. No por nada acumula un total de 10 nominaciones. Está disponible en HBO Max.

"Nightmare Alley" (El Callejón de las Almas Perdidas) estuvo hace unas semanas en cartelera en nuestro país. La película es una de las grandes apuestas con el sello de Guillermo del Toro. Desde hace varios años, el cineasta quiso llevar esta historia a la gran pantalla desde que era un adolescente y ahora, apoyado de un selecto grupo de estrellas es todo un éxito con esta cinta más aterradora de su filmografía. Está disponible en Star+ (desde ayer miércoles 16 de marzo) y Disney+.

"West Side Story" (Amor sin Barreras), la clásica historia de amor juvenil y rivalidades de las calles de New York, dio un salto a la gran pantalla con una nueva estupenda versión dirigida por Steven Spielberg, también nominado como Mejor Director, misma que se convirtió en su primer musical y en la que respeta la historia original de 1957 ya ganó como Mejor Película Comedia o Musical en los Globos de Oro. La película ya fue estrenada en nuestro país. La película, que también fue nominada a siete estatuillas entre las que se incluyen, Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto está disponible en Disney+

"Licorice Pizza" es el gran regreso de Paul Thomas Anderson (quien también logró nominación a Mejor Directot). Esta cinta, también escrita por Anderson, es una comedia dramática que se centra en la historia de Alana Kane y Gary Valentine, un par de jóvenes que se enamoran en el Valle de San Fernando en 1973 y cuyas vidas cambian por completo después de que se conocen. Sean Penn y Bradley Cooper forman parte de su elenco. Esta cinta se estrenó hace dos semanas en el país. Ya está disponible en Apple TV y Amazon Prime Video.