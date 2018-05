“Dora La Exploradora” tendrá vida en el cine y ella será su protagonista (+FOTOS)

Su nombre es Isabela Moner, tiene 17 de años de edad, es de ascendencia peruana y se ha convertido en una de las principales figuras de la cadena Nickelodeon en los últimos años. Pero, ahora, ha sido escogida para dar vida a “Dora La Exploradora” en la película en acción real que se estrenará el próximo año 2019.

Protagonista de la serie “100 Things to Do Before High School”, Moner sera la encargada de llevar a la pantalla grande a la pequeña niña latina que vive increíbles aventuras junto a su mejor amigo, el mono “Botas” y sus peculiares utensilios para explorar como “El Mapa” o “La Mochila”, los cuales han dado diversión a millones de niños en todo el mundo desde hace varios años.

La película, producida por Paramount Players, será estrenado el próximo año 2019 y Monier ha sido seleccionada, según Brian Robbins, presidente de la productora, por su increíble parecido con la pequeña Dora y su espíritu alegre y aventurero."Estamos emocionados de haber encontrado a nuestra Dora en Isabela", afirmó en recientes entrevistas.

Hasta el momento, se conoce que la película girará en torno a una Dora en la edad de la adolescencia, quien decide emprender una nueva aventura junto a Botas y a su primo, Diego. Sin embargo, no se han revelado mayores detalles al respecto.