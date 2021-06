Dos mexicanas estrenarán su estrella de Hollywood en el Paseo de la Fama

La Cámara de Comercio de Hollywood anunció el fin de semana a las 38 personalidades de la industria del cine, televisión, teatro, radio, música y entretenimiento deportivo que tendrán su estrella en el Paseo de la Fama ubicado en Los Ángeles, California.

Entre los homenajeados destacan las actrices mexicanas Salma Hayek y Angélica Vale.

La primera nacida en Veracruz, se abrió paso en Hollywood luego de su papel como Frida Kahlo en la película que protagonizó en el año 2002, se convirtió en la primera mexicana en obtener una nominación al Óscar como Mejor actriz.

Al recibir la noticia compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que le recordaba los primeros años de su carrera, la acompañó de un emotivo mensaje.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella ⭐️ en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”.



Mientras que Angelica Vale, actriz, comediante, imitadora y cantante mexicana, inició su carrera desde temprana edad y participó en diferentes telenovelas, obras de teatro, realities y en doblajes.

La noticia fue celebrada por la mexicana de 45 años, quien compartió una foto en su cuenta de Instagram. "Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en @hollywoodwalkoffame Wait… What?!?!?! My name… On a ⭐️… On Hollywood?!?!?! What?!?!?!? Yes!!!!!!!! Can’t believe it!!! I’m so happy!!!! Thank you, thank you, thank you!! @officialellenk @ottompadron ¡Gracias!", escribió.

Luego la cuenta oficial de Hollywood Walk Of Fame, compartió otro video de Vale, donde la felicitan por su trayectoria y carrera, que inició siendo una bebé.

“Los sueños se vuelven realidad”, dijo la actriz de teatro y televisión, en un video donde deja en evidencia no el entusiasmo y la felicidad que siente al saber de que tendrá su nombre grabado en una estrella del Paseo de la Fama en 2022.

Las distinciones acompañarán a otras celebridades del país mexicano que ya cuentan con el reconocimiento: el actor y comediante Mario Moreno “Cantinflas”, la reconocida diva del cine Dolores del Río, el cantante y actor Pedro Infante, el director y guionista de cine Guillermo del Toro y el cantante “Divo de Juárez”Juan Gabriel.

