“Dot”: una serie sobre empoderamiento

La cadena Nat Geo Kids estrena una nueva serie animada en Latinoamérica. Se trata de “Dot.”, basada en el libro infantil del mismo nombre creado por Randi Zuckerberg, hermana del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que cuenta las aventuras de una niña de 8 años a la que le apasionan las tecnologías, las matemáticas y la ciencia.

“Me encanta que ‘Dot.’ continúe impactando e inspirando a tanta gente joven”, dijo Randi Zuckerberg, fundadora y CEO de Zuckerberg Media, durante la presentación. “Para mí (agregó) es muy importante que las familias encuentren una relación positiva y saludable con la tecnología, y creo que justamente ‘Dot.’ colabora con ello”.

“ ‘Dot.’ tiene como finalidad empoderar a las niñas y brindar a todos los niños las herramientas necesarias para aprender a usar la tecnología de manera responsable”. Carmen Larios, de National Geographic Partner

La apuesta de la cadena multiplataforma (está disponible en app y TV) llega en un momento crucial en el que el mundo entero se está cuestionando el papel de la mujer y de las niñas en la sociedad gracias a campañas como el #MeToo y el #TimesUp. En este caso, “Dot.” anima a las más pequeñas a interesarse por las ciencias, las matemáticas, las ingenierías y las tecnologías, campos que tradicionalmente han estado monopolizados por los hombres.

Es lo que se conoce como “segregación educativa”: por una cuestión de estereotipos, ellas acaban eligiendo carreras más ligadas a las humanidades que a las ciencias, profesiones que, además, son peor pagadas en muchos países.

“‘Dot.’ tiene como finalidad empoderar a las niñas y brindar a todos los niños las herramientas necesarias para aprender a usar la tecnología de manera responsable”, explicó durante la presentación Carmen Larios, vicepresidenta de estrategias de contenidos de National Geographic Partner.

La serie está dirigida a niños de entre 4 y 8 años. Además, se comenzó a transmitir desde el pasado 19 de marzo.

Detalles sobre el libro

“Dot.”, el libro en que está inspirada la serie, fue lanzado en 2013 y cuenta con ilustraciones del talentosísimo Joe Berger.

Según la autora, esta obra literaria es el resultado de una gran cantidad de entrevistas con padres de familia y la observación del comportamiento de su hija, quien, pese a su corta edad, tiene mucha habilidad para usar las nuevas tecnologías.

“Me di cuenta de que aunque la tecnología está haciendo la vida más fácil y ayuda a mantenernos conectados, muchos padres están preocupados por cómo criar a sus hijos en esta nueva era digital”, dijo Randi.

La empresaria también ha publicado “Dot Complicated”, un libro en donde cuenta sus experiencias como exempleada de Facebook y habla sobre la privacidad en el mundo digital.

Objetivo detrás

Con la nueva serie se busca empoderar al sector femenino. La serie se estrenó en un momento en donde las mujeres han creado los movimientos Me Too y el Time’s Up, para denunciar las agresiones y abusos sexuales.