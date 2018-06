Dr. Dre prepara una película sobre Marvin Gaye, genio del soul y asesinado por su padre

El rapero Dr. Dre prepara una película biográfica sobre el genio del soul Marvin Gaye, informó hoy el medio especializado Variety.

Este proyecto se encuentra todavía en una fase muy temprana de su desarrollo pero, según la información de Variety, Dr. Dre ya ha conseguido los derechos para poder usar la música de Gaye en esta cinta.

El autor de inolvidables joyas de la música negra como las canciones "Whats Going On", "Lets Get It On" o "Sexual Healing" fue clave en la renovación del soul en los años 70, cuando supo alternar reflexiones sobre temas sociales y políticos con letras en las que exploraba el amor y el sexo.

Bajo el paraguas de la compañía Motown, Gaye editó discos fundamentales como "Whats Going On" (1971), "Lets Get It On (1973) o "I Want You" (1976), que ampliaron el horizonte sonoro del soul.

Gaye fue asesinado a los 44 años en Los Ángeles durante una disputa familiar en la que su padre le disparó con una pistola.