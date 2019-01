Drake genera polémica por video en el que aparece besando y tocando a una menor de edad en un concierto

SANTIAGO.- Drake se ha convertido en uno de los temas más comentados de redes sociales a raíz de la publicación de un video que lo muestra en una actitud seductora con una asistente a un concierto, pese a que esta confesó ser menor de edad.

En la grabación se ve que el canadiense invita a una persona del público a subir al escenario. Una joven accede y el rapero coqueta con ella, besándole el cuello y un hombro mientras la abraza.

Tras ello, el artista le pregunta su edad y la joven responde: "17". Es ahí cuando el intérprete de "One Dance" se sorprende y le dice: "¡No puedo ir a la cárcel! ¿Por qué te ves así? Bueno, mira, me divertí. No sé si deba sentirme culpable o no, pero me divertí. Me gusta la forma en que tus pechos se sienten contra mi pecho. Solo quiero darte las gracias".

Finalmente, Drake vuelve a mostrarse coqueto con la joven, pero esta vez le besa las manos y luego los labios.

De acuerdo a información del tabloide The Sun, el incidente tuvo lugar en un concierto que Drake realizó en 2010 en el teatro Ogden en Denver, Colorado (EUA), donde la edad de consentimiento es de 17.

Hasta el momento, ni Drake ni sus representantes se han referido sobre el video que se ha sido duramente cuestionado.