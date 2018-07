Drake rompe el récord de los Beatles en el Top 10 de Billboard

Drake logró colocar esta semana siete canciones entre los 10 primeros puestos de la lista Hot 100 de Billboard, superando así a los Beatles, que en 1964 ubicaron simultáneamente cinco temas en la principal lista de popularidad musical en Estados Unidos.

Según la revista especializada Billboard, las 25 canciones del nuevo álbum de Drake, "Scorpion", aparecen en la lista Hot 100 y siete de ellas lo hacen entre las 10 primeras.

"Nice for What" lidera esta clasificación, seguido de "Nonstop", mientras que el podio lo completa "I Like It", de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, canción que fue destronada del primer puesto por el éxito del quinto disco del rapero.

Además, "Scorpion" se erigió esta semana como el primer álbum que alcanza la cifra de las mil millones de reproducciones totales en tan solo una semana.