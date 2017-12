Drew Barrymore recuerda su niñez

Drew Barrymore es una actriz de 42 años, segura de sí misma, que no le teme a la madurez ni al paso del tiempo.

Así lo ha querido demostrar con su última sesión de fotos. La intérprete que se hizo famosa siendo una niña y se atrevió a recrear (foto en mano) los estilismos y las imágenes más icónicas que le hicieron siendo la niña que enamoró al mundo en los ochenta en la película “E. T.”. “Estos recuerdos me hacen muy feliz. Y estoy feliz de no haber envejecido como un viejo bolso de cuero. ¡Nunca me he retocado la cara! La gente ha dicho que lo he hecho, es divertido. No lo he hecho. Simplemente he vivido la vida que quería. Un poco desordenada. Un poco valiente. Pero esta soy simplemente yo”, escribió Barrymore. Las portadas pertenecen a la revista InStyle que ha compartido en su cuenta de Instagram las imágenes. El artista fotográfico Anthony Maule fue el encargado de captar los peculiares retratos, unos más nostálgicos y otros repletos de risas. “Cuando tenía seis años mi madre me vestía como una pequeña mujer de ochenta años”, ironizó la actriz.