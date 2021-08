Dua Lipa es demandada por publicar una foto de ella misma en redes sociales

“Por más Dua Lipa que seas, no puedes usar una fotografía si no es tuya”, comenta Andrea Pastor, abogada y especialista en derecho del entretenimiento e industria musical, tras la controversia que envuelve a la cantante británica al ser demandada por subir a sus redes sociales una fotografía con su propia imagen pero tomada por un paparazzi.

“Dua Lipa puede usar las fotografías que quiera con su imagen, pero las que se saque ella solita, una selfie, o la que le saquen las personas a las que les dé permiso, pero no las fotos que no le corresponden”, señala la experta.

“Es importante diferenciar entre la fotografía, que es una obra como tal y está protegida en términos de la ley y otra cosa es la imagen”. Andrea Pastor. Abogada

No es la primera vez que una famosa atraviesa este tipo de conflictos legales por postear en Internet una foto tomada por otra persona: Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Khloé Kardashian, son algunas famosas que han sido demandadas por paparazzi, provocando diferentes reacciones y preguntas de por qué, si es su propia imagen.

“Es importante diferenciar entre dos cosas, una cosa es la fotografía, que como tal es una obra, que está protegida en términos de la ley y otra cosa es la imagen. Si nos ponemos desde el punto de vista de un profesionista que necesita tomar fotografías para su trabajo, como tal el fotógrafo en un principio tiene los derechos sobre ese trabajo, porque es el autor.

Por otro lado, toda figura pública tiene un gran alcance mediático en lo que hace y sobre todo en lo que publica en redes sociales, y por tanto es publicidad por la que se adquieren ganancias de diferentes maneras, comenta la community manager Virginia Vázquez, experta en redes y medios de comunicación.

Una figura pública es una marca y al final todo lo que venden es imagen, a lo mejor uno piensa que vende más un video que una foto, pero ellos repostean su imagen ante sus seguidores, los artistas usan las redes para exponerse al mundo y significa publicidad. Ahorita su medio más fuerte de exposición son redes, más que un programa de tv.

"Las redes son su ventana de exposición y lo están usando como publicidad, no es como cualquier persona que sube la imagen de su perrito y no pasa nada, o se roba una imagen, que está mal pero no pasa nada”, explica.

La importancia de la imagen

El error de una persona, sea figura pública o no, es no actuar en el momento y denunciar a quien está haciéndoles fotos sin consentimiento previo, lo cual es difícil que lo llegue a hacer un artista, consideran las expertas, porque eso es parte de su negocio, viven de estar en el ojo público.

“Existe el derecho de la imagen que efectivamente es ella quien puede autorizar o prohibir que se haga la fijación de su imagen; sí podría decir ‘no me tomes fotos’; o en cualquier sitio de Internet puede decir ‘baja todas esas imágenes porque no tienes autorización de usarlas’; pero eso ante el uso no autorizado de imagen”, explica la abogada.

“Una figura pública es una marca y al final todo lo que venden es imagen; ellos repostean su imagen ante sus fans, usan redes para exponerse al mundo”. Virginia Vázquez. Gestora de redes sociales.

En la legislación de Estados Unidos, depende de las leyes locales, estatales y nacionales, y pueden ser estrictas en algunos lugares y más indulgente en otras. En México depende de cada caso específico pues el derecho a la imagen está regulado en la Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen.

”En Estados Unidos, en un juicio se guían más caso por caso, habrá casos que a lo mejor se hayan resuelto a favor de la celebridad o del paparazzi”.

Vázquez señala: “Al principio los artistas entran a redes como Dios les da a entender, pero no se dan cuenta que son una herramienta publicitaria, ellos son su imagen y es lo que venden”.

LA FOTO DEL DELITO

De acuerdo con unos documentos judiciales obtenidos por la BBC, la intérprete fue fotografiada por un paparazzi en el aeropuerto JFK de Nueva York. Dicha foto la usó en su cuenta de Instagram.

El cargo. La agencia Integral Images acusó a la cantante de hacerlo “sin permiso o autorización”, debido a que la agencia ya había registrado los derechos de autor el 20 de febrero de 2021 por la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

La petición. Aunque la cantante ya borró la publicación la empresa está buscando que pague 150 mil dólares por los daños causados y ha solicitado un juicio con jurado, además también esta está solicitando una orden que impida a la cantante cometer nuevos actos de infracción.

Comida de 175 mil dólares

Khloé Kardashian, en 2017, publicó en Instagram una fotografía tomada por un paparazzo en la que aparecía ella misma visitando un restaurante de Miami. La agencia de Reino Unido Xposure Photos, solicitó daños por más de 175 mil dólares por la publicación.

50 ejemplos

Gigi Hadid fue demandada porque supuestamente en su cuenta de Instagram hay al menos 50 ejemplos de fotografías en público, en eventos de prensa o en la pasarela, sobre las que no tiene derechos ya que son imágenes tomadas por los medios de comunicación.

Un desayuno caro

Jennifer Lopez fue demandada en 2019 por Splash News and Picture Agency, quienes solicitan a la intérprete 150 mil dólares por infringir derechos de autor, no tenía autorización para publicar una imagen de la agencia en la que fue captada junto a Alex Rodriguez en un desayuno.