"Duermo con una pistola" Kate del Castillo

LLa actriz y productora Kate del Castillo reveló que desde que estalló el escándalo que la vinculó con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán duerme con una pistola.

La artista recontó el "peor episodio" de su vida" en el último capítulo del programa de Facebook Watch "Red Table: The Estefans", con Gloria, Emily y Lili Estefan.

Del Castillo dio detalles hasta ahora desconocidos sobre las consecuencias de su intercambio de textos y su visita a Guzmán en 2015, quien entonces estaba prófugo.

"No lo he superado", dijo Del Castillo, con la voz entrecortada y luchando por contener las lágrimas. Sus palabras no eran en referencia al miedo que sintió cuando conoció a Guzmán, sino a la persecución que sufrió, según su versión, durante años por parte del Gobierno mexicano, que abrió un caso en su contra.

Asimismo, como las autoridades de su país afirmaron que lograron apresar posteriormente al narcotraficante gracias a la conexión con Del Castillo, la actriz llegó a temer por su vida. "Todo el mundo sabe dónde vives", le dijeron. Entonces compró una arma de fuego que aún tiene en caso de necesitar protección.