Dustin Diamond, actor de "Salvados por la campana", confirma que padece cáncer en fase terminal

Dustin Diamond, actor de "Salvados por la campana", ha sido noticia tras conocerse que ingresó a un hospital de Florida a la espera de diagnóstico. Tras varios días de incertidumbre, el actor ha confirmado que padece cáncer en fase 4.

El representante del actor confirmó a EW la noticia. Según la publicación, el intérprete padece cáncer fase cuatro y actualmente está recibiendo tratamiento. "Se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego sabremos cuándo volverá a casa", declaró su representante.

"La semana que viene comprenderemos mucho mejor la gravedad de su enfermedad y los tratamientos que necesitará para estar bien", afirmó.

El mánager ha asegurado que Diamond se encuentra "bien", aunque no lo estaba cuando fue al hospital. "Estaba entrando y saliendo, se sentía somnoliento y cansado. Además de todo esto, también tiene herpes zóster, así que ha tenido mucho dolor", dijo.

Otro representante del actor declaró a EW que los problemas médicos de Diamond comenzaron con "un gran bulto en la garganta".

Diamond es conocido por interpretar a Screech Powers en "Salvados por la campana". Retomó su papel en otras producciones de la franquicia como "Salvados por la campana: Años de Universidad", "Salvados por la campana: Boda en Las Vegas" y "Salvados por la campana: La nueva generación".

Diamond, que ha estado inmerso en varios escándalos, fue el único miembro del elenco original al que no propusieron reaparecer en el reboot de la serie, lanzado recientemente en Peacock.

La ausencia de su personaje la explica uno de los protagonistas, que asegura que Screech vive en la Estación Espacial Internacional con un robot.

Tras el fin de la serie su vida personal ha pasado por algunos altibajos.

En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes afrontó dificultades por el pago de su hipoteca.

En 2009, publicó una biografía, "Behind the Bell", en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente fue parte del show.

Diamond le confesó a su excompañero que el libro fue escrito por otra persona que lo entrevistó y luego fabricó muchas de las alegaciones vertidas en la publicación y que tenían que ver con drogas y sexo.