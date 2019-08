Dwayne Johnson, el mejor pagado según Forbes

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como "la Roca", es el mejor pagado de Hollywood con $89.4 millones, por delante de Chris Hemsworth ($76.4 millones) y Robert Downey Jr. ($66 millones), según la revista Forbes.

Johnson, que antes de saltar a las pantallas trabajó como luchador en un cuadrilátero, es la cara inconfundible de la secuela de cine "Jumanji".

Además, ha trabajado en pantalla chica donde protagoniza la serie "Ballers" en HBO y presenta el programa de entretenimiento "The Titan Games" en NBC.

Según la revista, ha sido el actor que más ha ganado entre el 1.º de junio de 2018 y el 1.º de junio de este año.

Forbes detalla que Johnson recibe $700,000 por episodio en el canal HBO y que recibirá $23.5 millones por la nueva saga de "Jumanji" titulada "The Next Level" y que se estrenará el próximo diciembre.

Como segundo actor más cotizado, Forbes presenta al australiano Chris Hemsworth, conocido por caracterizar a Thor.

Forbes apuntó que la mayor parte de sus ingresos han provenido de su papel en "Avengers: Endgame", que logró recaudar $700 millones en beneficios.

Fuera del universo Marvel, el australiano protagonizará la nueva película "Dhaka", en el canal Netflix, y es, habitualmente, la cara de las marcas Hugo Boss y TAG Heuer.

El podio de los mejor pagados lo cierra Robert Downey Jr. que interpreta a Iron Man, con $66 millones.

En cuarta posición aparece Akshay Kumar ($65 millones), seguido de Jackie Chan ($58 millones), Bradley Cooper ($57 millones), Adam Sandler ($57 millones), Chris Evans ($43.5 millones), Paul Rudd ($41 millones) y Will Smith ($35 millones), que cierra la lista de los mejor pagados del mundo.

Está en su mejor momento

El año pasado su nombre también dijo presente. Formó parte de la lista de las 100 celebridades mejor pagadas de 2018 de Forbes. Y Johnson se coronó como el actor mejor pagado de Hollywood de todos los tiempos. Su fortuna ascendió a la increíble cifra de $124 millones.

"He trabajado extremadamente duro, pero nunca me había imaginado (ni en mis mejores sueños) que me convertiría en el actor mejor pagado en la historia de Forbes", tuiteó en ese momento.

Sus ganancias provienen no solo de las producciones cinematográficas. Negoció un salario de siete cifras por publicar contenido que promocionara sus estrenos en redes sociales. En 2002 hizo historia al recibir $5.5 millones por protagonizar "El rey Escorpión".