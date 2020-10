EL 13 de noviembre llega “POWER UP”

Ya hay fecha. “POWER UP”, el decimoséptimo álbum de banda AC/DC saldrá al mercado el 13 de noviembre, lo que significa el adiós definitivo a la papausa de la banda desde 2014.

Y, para calentar motores, la agrupación lanzó “Shot In The Dark”, que muestra a la alineación de Angus Young (guitarra), Brian Johnson (voz), Cliff Williams (bajo), Phil Rudd (batería) y Stevie Young (guitarra rítmica) disparando con todo.

Estos son los sencillos que conforman este esperado disco de los australianos: “Realize”, “Rejection”, “Shot In The Dark”, “Through The Mists Of Time”, “Kick You When You’re Down”, “Witch’s Spell”, “Demon Fire”, “Wild Reputation”, “No Man’s Land”, “Systems Down”, “Money Shot” y “Code Red”.