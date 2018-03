EL RENACER DE LA HEROÍNA LARA CROFT

La actriz sueca Alicia Vikander se encarga de dar vida al personaje de videojuegos Lara Croft en la cinta “Tomb Raider”, uno de los estrenos de esta semana en El Salvador. Se trata del relanzamiento cinematográfico de las aventuras de esta heroína aventurera, quien antes fue encarnada por Angelina Jolie en el pasado.

Esta historia se centra principalmente en el origen de la feroz joven. Croft es la hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente. Su objetivo es forjar su propio camino, por lo que se niega a tomar las riendas del imperio empresarial de su padre. Pero un día toma una decisión que cambiará por completo su vida: viajar al último lugar donde estuvo su padre, una mítica isla cerca de Japón. Eso cambia por completo su vida.

“Tenía 9 o 10 años cuando salieron los videojuegos o al menos fue la primera vez que yo los vi (risas). Y me pasó como a todo el mundo, que me quedé impresionada, por fin una mujer protagonista de un videojuego. Y, luego, con las películas de Angelina Jolie me pasó lo mismo en la gran pantalla. Una mujer protagonista de una película de acción fue una cosa muy rompedora”, dijo la actriz, según cita el medio español El País.

Agregó: “Lara Croft ha sido un personaje al que la gente admira, y lleva más de 20 años con muchos seguidores”.

La actriz tuvo que entrenar mucho para poder desarrollar las escenas de “Tomb Raider”. “Nunca había hecho algo así antes; trabajé con profesionales increíbles para en unos cuantos meses hacerlo lo mejor que pude”, apuntó a Efe.

Junto a Vikander, participan en el proyecto los actores Daniel Wu, Dominic West y Walton Goggins.

La cinta es dirigida por Roar Uthaug, cienasta noruego que ha estado a cargo en el pasado de proyectos como “Cold Prey” (2006) y “The Wave” (2015).

La crítica

“Tomb Raider” ha recibido todo tipo de reseñas de parte de los medios especializados en cine. Entre los medios que le otorgaron comentarios positivos están Variety, Slate y Entertainment Weekly. Este último medio dijo que la propuesta es “divertida”.

Entre los que han dado comentarios intermedios está Chicago Tribune, que cree que el nivel cinematográfico pudo ser mejor. The Independent no quedó conforme con las escenas de acción. Vikander también cuestionó la falta más personajes femeninos que se unieran a la expedición.

21

Según la historia de la cinta, el personaje de Vikander tiene 21 años cuando se desarrolla la trama principal.

2.º

Vikander es la segunda actriz en interpretar a Lara Croft en la gran pantalla. Al igual que Jolie, lo hace ya con un Óscar en su carrera.

Dirección:

Roar Uthaug

Guion:

Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons (Personaje: Toby Gard)

Elenco:

Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins, Kristin Scott Thomas, Alexandre Willaume, Adrian Collins, Hannah John-Kamen, Nick Frost.