ESEN y Fundación Poma entregaron 49 becas

Lee también

El rector de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y presidente de Fundación Poma, Ricardo Poma, encabezó la entrega de 49 becas a los alumnos de nuevo ingreso y a los que han destacado durante su trayectoria académica dentro de la escuela.La entrega de las becas se realizó de acuerdo con tres categorías: en “Becas del Rector a la Excelencia Académica” se entregaron 10; en “Becas ESEN-Proceso de Admisión”, nueve; y en “ESEN a la Excelencia Académica y Oportunidad para Todos” se entregaron 30 becas.En esa última categoría la ESEN premió el talento que tienen los estudiantes de 25 institutos nacionales y ocho colegios de todo el país para que continúen sus estudios y puedan destacar en el mundo laboral.“Hemos otorgado 49 becas completas para muchos de estos alumnos, sobre todo para los que vienen de diferentes rincones del país, de institutos nacionales y tienen talento, pero no tienen los medios económicos para costearse sus estudios, entonces, a ellos les damos becas”, comentó Ricardo Poma durante el evento.Las becas de la categoría “ESEN a la Excelencia Académica y Oportunidad para Todos” cubre el costo de vivienda, alimentación, transporte y las colegiaturas para los nuevos estudiantes de la ESEN.Josselin Ayala, exalumna del Colegio El Camino (Santa Tecla) y beneficiaria de esta beca, se mostró agradecida con la oportunidad de poder continuar sus estudios. “Para mí el hecho de poder estar acá y haber recibido una beca es todo un honor, es un sueño hecho realidad. La ESEN es una universidad como ninguna, porque se preocupan mucho por el estudiante”, expresó.Otro de los beneficiados con las becas es Carlos Javier Reyes, un estudiante que se graduó en el Instituto Técnico Ricaldone y que se encuentra interesado en el área de economía y negocios.“Yo tengo un proyecto a futuro y sé que la Ingeniería en Negocios me dará los conocimientos necesarios para llevar la empresa de una manera correcta. En un futuro me veo agarrando experiencia y luego emprender”, dijo Reyes. Además, comentó que tiene planeado fundar una empresa que brinde servicios a otras.Desde hace 13 años, la ESEN ha desarrollado que, a la fecha, ha permitido que más de 200 jóvenes estudien su carrera universitaria.Esta prestigiosa escuela ha graduado a aproximadamente 1,700 profesionales en tres carreras: Economía y Negocios, Ingeniería de Negocios y Ciencias Jurídicas, durante sus casi 25 años de trayectoria.“Todos nuestros graduados, después de un tiempo de haberse graduado, están trabajando al 100 % tanto en el sector privado como el público, aunque muchos eligen seguir con estudios más avanzados”, dijo Ricardo Poma.Explicó que 40 % de los graduados de la ESEN continúa sus estudios superiores (doctorado o maestría).Además, resaltó que la calidad humana es una característica que diferencia a los alumnos graduados de la ESEN.