Ed Sheeran interesado en el cine

Lee también

Tras el exitoso lanzamiento de su tercer disco, el cantante británico Ed Sheeran planea dar el salto al cine con una película en la que, además de encargarse de la banda sonora, también actuaría.“Quiero hacer realmente una película en la que me encargue de la banda sonora y actúe. Eso será lo siguiente que haga”, dijo el joven artista al diario británico The Sun. Como inspiración, le encantaría “una mezcla de ‘Notting Hill’ y ‘Once’”.Según contó al rotativo, ya está en contacto con un cineasta al que adora y con el que el proyecto saldrá adelante “lenta pero firmemente”. “Me gustaría que los actores fueran desconocidos. Quiero una película británica, indie y de bajo presupuesto”, declaró el autor de hits como “Thinking Out Loud”.De hacerse realidad el proyecto, no sería la primera vez que Sheeran se pone ante las cámaras. En 2015 apareció en varios episodios del drama medieval “The Bastard Executioner”, aunque la serie fue cancelada al cabo de tan solo una temporada.El cantante y compositor, de 26 años, acaba de lanzar su tercer álbum, “Divide”, en el que dedica una canción a Barcelona. Su gira lo llevará a España en abril y a partir de mayo a Latinoamérica.