Ed Sheeran aparecerá como invitado en Game of Thrones

Ed Sheeran aparecerá como invitado en la próxima temporada de "Game of Thrones".Los productores de la serie hicieron el anuncio el domingo por la noche durante una conferencia en el festival South by Southwest en Texas.El productor David Benioff dijo a la audiencia que por años estuvieron tratando de conseguirle un puesto en el programa al cantante británico de 26 años para sorprender a su admiradora Maisie Williams, quien interpreta a Arya Stark en el drama de fantasía de HBO.La séptima temporada de "Game of Thrones" se estrena el 16 de julio.