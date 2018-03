Ed Sheeran dará concierto en Costa Rica

Lee también

El cantante británico Ed Sheeran dará un concierto en Costa Rica el próximo 6 de junio como parte de su gira mundial que lo llevará por Europa, México, Centro y Suramérica, informó la empresa productora.La productora Move Concerts anunció que el concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque Viva, ubicado en La Guácima, provincia de Alajuela, unos 25 kilómetros al oeste de San José.Sheeran, reconocido mundialmente por temas como “Thinking out loud”, “Sing”, “Shape of you” y “Castle on the Hill”, publicó en su página las fechas de su gira y Costa Rica es la única parada que realizará en Centroamérica. En Latinoamérica, el británico también se presentará entre mayo y junio en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, mientras que en México ofrecerá tres conciertos.Ed Sheeran, cantautor británico nacido en Halifax, en 1991, se definió como alguien “que toca música para entretener a la gente”, sin más, esquivando las preguntas comprometidas.“Tengo mis propias opiniones, pero no creo que deba imponerlas a nadie”, afirmó el artista a medios internacionales.Agregó: “Cuando me metí en el mundo de la música, mi padre me aconsejó que no hablara nunca ni de religión ni de política, y es la regla que sigo”.