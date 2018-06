Ed Sheeran es demandado por plagiar éxito de Marvin Gaye

Ed Sheeran fue demandado por $100 millones. El cantante es acusado de plagio, según informó TMZ. El medio dio a conocer que una compañía acusa a Sheeran de copiar partes de "Let's Get it On" de Marvin Gaye en su canción ‘Thinking Out Loud’.

De acuerdo con la demanda, la canción de Sheeran tiene varios elementos en común con el tema de Gaye, como la melodía, los ritmos, la armonía, los coros y el tempo.

No es la primera vez que el británico es demandado. El artista ha enfrentado señalamientos similares por "Photograph" y "Shape of You".

Estos son los dos temas: