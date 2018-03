Ed Sheeran salió en calcetines de una fiesta por darle sus zapatos a su novia

Lee también

Ya sabíamos que Ed Sheeran es completamente encantador, pero recientemente demostró ser todo un caballero: Se le vio saliendo de un "after party" en calcetines y cargando los Loboutin de su novia, Cherry Seaborn, recoge "The Sun".A Cherry se le estropearon los zapatos durante el evento y Ed no dudó un segundo en quitarse los suyos para dárselos a ella, mientras caminaban de la mano.Posteriormente se dirigieron a casa en un taxi, en donde también se les fotografió muy acaramelados.Seaborn y Sheeran son pareja desde la secundaria y él incluso ha insinuado que se siente "muy bien" al pensar en formalizarse con Cherry.