Édgar Ramírez negocia personaje

El actor venezolano Édgar Ramírez negocia protagonizar la cinta "The Last Days of American Crime" para la plataforma digital Netflix, informó The Hollywood Reporter.

Si llegaran finalmente a un acuerdo, Ramírez se pondría en esta película a las órdenes del realizador francés Olivier Megaton, que dirigió los filmes de acción "Taken 2" (2012) y "Taken 3" (2014) con Liam Neeson como estrella.

"The Last Days of American Crime" será una adaptación a la gran pantalla del cómic homónimo de Rick Remender. Ramírez dejará de ser bueno e interpretaría a Graham Bricke, un criminal.

El intérprete latino será candidato a mejor actor secundario de una serie limitada o película televisiva por su papel del modisto italiano Gianni Versace en "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace".