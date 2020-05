Educar con amabilidad y firmeza en tiempos de crisis

La crisis global por el covid-19 está afectando las dinámicas de comportamiento tanto individuales como familiares. En un corto período de tiempo las rutinas han tenido que cambiar y las actividades que antes se hacían de manera individual como estudio, trabajo y crianza se han trasladado a un mismo espacio y tiempo. Es común que estos nuevos procesos provoquen estrés, miedo y frustración, perjudicando la relación con las personas más cercanas, en especial con los hijos.

Según Vanessa Conde de Zablah, asesora de crianza, es necesario que los padres de familia busquen nuevas herramientas disciplinarias que les ayude a desarrollar mejores conexiones con sus hijos. "En estos momentos de crisis un niño necesita sentirse amado, saber que pertenece a la familia y que se valora su participación. Esto no se puede lograr a partir de una disciplina basada en el castigo y la represión, si no a través de un proceso constructivo, sano y que respete sus derechos", comentó Conde de Zablah.

La Disciplina Positiva es un enfoque de crianza que brinda a los padres, herramientas y habilidades para comprender qué hay detrás del comportamiento de los niños, según sus edades y procesos de desarrollo, y cómo enfrentar lo que se considera una mala conducta. Según expertos, este modelo no se basa en una crianza permisiva, ni tampoco en un castigo. La Disciplina Positiva apoya su fundamento en soluciones a largo plazo que desarrollen la autodisciplina en los niños y niñas, a través de la enseñanza de la no violencia, empatía, autoestima, respeto y derechos humanos.

Para Rosa Quintanilla, coordinadora nacional del Programa de Apoyo a Sociedad Civil (PASC) de Save the Children, este es un momento desafiante para las familias en todo el mundo, sin embargo, el uso de la Disciplina Positiva puede ayudar a reducir el estrés de la labor parental. "En todas las crisis la violencia se exacerba. En muchos hogares esto desencadena violencia, golpes y gritos, pero como padres debemos entender que el castigo físico y el trato humillante no es la manera adecuada de educar. La Disciplina Positiva nos muestra que en todas las interacciones con nuestros hijos e hijas necesitamos regular nuestras propias emociones y corregular con ellos; mantener enfocados nuestros objetivos de crianza a largo plazo, comprender cómo los niños y niñas piensan y sienten considerando su edad y temperamento, y hacer nuestro mejor esfuerzo para proporcionar calidez y estructura de manera constante", aseguró Quintanilla.

Muchos padres cargan con las obligaciones laborales, educativas y personales, pero es importante no descuidar las emociones de los niños. Conde de Zablah explica que entre los beneficios de la implementación de esta metodología está la validación de los sentimientos del niño. "Hoy más que nunca es necesario utilizar la Disciplina Positiva porque es una herramienta más para ayudarle al niño a identificar qué está sintiendo y a que lo maneje de la mejor forma posible", agregó.

Según el Manual de Disciplina Positiva en la Crianza Cotidiana de Joan E. Durrant, Ph.D, publicado por Save the Children, existen cuatro componentes en los que se fundamente esta metodología y que ayuda a que los padres de familia puedan iniciarse en esta nueva forma de educación en favor de los derechos de la niñez. (Ver puntuales)

Identificar objetivos a largo plazo. A diario los padres basan sus días en objetivos a corto plazo como hacer que un niño se ponga los zapatos ahora, que estudie en este momento o que recoja sus juguetes cuando se le ordena. Pero esto puede causar frustración y posible violencia. Al trabajar objetivos a largo plazo se le enseña al niño qué tipo de persona quiere ser, por ejemplo, una persona ordenada y responsable.

Brindar calidez y estructura. Si los niños temen en quienes deberían confiar, se sienten menos motivados, algunos se vuelven resentidos o agresivos. En cambio, en un ambiente de seguridad emocional, los niños se sienten a salvo aun cuando cometen errores. La estructura se brinda al transmitir información adecuada, oportuna y se les ayuda a buscar solución a los problemas.

Entender cómo piensan y sienten. En esta fase es muy necesario identificar en qué etapa de desarrollo se encuentra el niño y qué ocurre en ese proceso. No se debe pedir más de lo que puede hacer, por ejemplo, no es conveniente pedir a un niño de cuatro años que permanezca quieto, ni se debe pensar que el niño es "malo" si no lo hace, ya que se encuentra en la etapa de querer saber y explorar.

Resolución de problemas. Una vez los padres asimilen los tres puntos anteriores entenderán que no se trata de castigar, sino buscar soluciones. Estas soluciones deben ir acorde a los objetivos a largo plazo, brindados con calidez, amor, buena información y acorde a la etapa de cada niño.