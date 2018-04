Edwin Hidalgo: “Hola El Salvador se volvió parte de mi vida”

Ayer Edwin Hidalgo se despidió de Hola El Salvador tras 20 años en la conducción del programa matutino de canal 12. “Se volvió parte de mi vida”, comentó a Plus en una entrevista en la que se mostró conmovido por su salida, pero dijo estar optimista. Además, reconoció que tal y como lo aconsejaba su abuelita: “los cambios son buenos”.

El 23 de marzo, Celina Chanta anunció su retiro del canal e Hidalgo comenta por respeto a la audiencia en su despedida él no podía darse el lujo de las improvisaciones.

“La verdad es que es una noticia que a muchos ha sorprendido. Yo ya lo sabía de días antes, Realmente yo salgo del programa Hola El Salvador de cuadro (pantalla), pero no de la empresa. Canal 12 siempre ha pensado en tu servidor para realizar proyectos nuevos. Pienso que la empresa quiere en un momento determinado poder generar más espacios de producción nacional para nuestra audiencia”, nos explicó.

#backstage con @diveredwinhidalgo!!! #HolaElSalvador!!! Una publicación compartida de Hola El Salvador (@holaelsalvador_12) el Mar 13, 2018 at 8:52 PDT

Relató que en Hola El Salvador vivió muchas etapas no solo profesionales sino también personales, ya que también fue ahí donde compartió que se convertiría en padre. "Cerrar esta puerta definitivamente, supone un nudo en la garganta”, reconoció.

“Me voy con mucha satisfacción. A mi me ha tocado en 20 años recibir a la gran mayoría de personas que han trabajado conmigo y ahora están en otros canales. Y me ha tocado recibir a los nuevos. En este caso me tocó recibir a los nuevos, pero también decir adiós entonces este programa ha sido mi “chichi” lo he producido lo he trabajado, lo he visto crecer. Los cambios son positivos y tengo en la mente proyectos realizables. Estoy contento porque se le da la oportunidad a nuevas personas”, reconoció.

El nuevo staff de presentadores de Hola El Salvador está conformado por Alejandra Ochoa, Georgina Cisneros, Meme Rivera, Henry Urbina y Ana Yancy Clavel. “La mascota Stitch al final le da un refresh, es un elemento gracioso”, dijo.

Lorena Menjivar comentó que tampoco formará parte del actual formato, pero ella siempre seguirá formando parte del canal. “Ahora ella pasa para el departamento de prensa. Entiendo estará en Noticiero Hechos AM”, agregó Hidalgo.