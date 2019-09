Efraín Orellana "TNT": "Vivir de pintar es un sueño realizado. Para mí, esto es un desahogo"

Con experiencia de 12 años en el arte del grafiti Efraín Orellana, conocido como "TNT" en el mundo artístico, es un joven dinámico apasionado por el arte que desde muy corta edad empezó a hacer sus pininos. Dibujando caricaturas famosas, dibujos de personajes del mundo anime como Goku de "Dragon Ball Z" y todo lo que su imaginación le permitía a su corta edad, confesó que no era "demasiado bueno". Pero, eso nunca lo desanimó y siguió con su deseo de adquirir más conocimiento y habilidad.

En un principio inició en otra carrera, pero descubrió que no era lo suyo, fue entonces que se cambió a Artes plásticas en la Universidad de El Salvador (UES), dice fue ahí donde sacó de su mente el pensamiento de "ir a manchar por rebeldía" y logró evolucionar su arte del grafiti, inyectando ahora técnicas de las artes plásticas; haciendo mejores dibujos en prácticamente cualquier base como óleo o acrílico. Para este artista, la escuela fue de ayuda para aprender sobre concepto y dar un toque creativo a sus ideas, practicar cada vez más y definir su estilo: cubismo (estilo que se caracteriza por la utilización de las formas geométricas, como los cubos, los triángulos y los rectángulos). Este movimiento nació en Francia y tuvo su apogeo entre 1907 y 1914.

También dice que le gusta el "Wild Style" que, por lo general, esta forma de grafiti incorpora entrelazadas y superpuestas las letras y formas. Puede incluir flechas, puntas y otros elementos decorativos en función de la técnica utilizada. Las capas múltiples y formas que tiene este estilo, lo vuelve extremadamente difícil de producir en forma homogénea, por lo que el desarrollo de un estilo original en este campo es considerado como uno de los mayores retos artísticos para un "grafitero".

¿De dónde sale el nombre "TNT"?

Pues es un larga historia, tengo un primo que también se dedica a esto y pues digamos que él creó la "línea TNT", luego cuando yo comencé hacía mis grafitis con muchos colores y brillos y, fue que comenzaron a llamarme "Dinamita" y luego se convirtió en "TNT".

¿Hay alguna obra que hayas echo que no olvides hasta ahora y te haga sentir más orgullo?

La verdad no tengo una preferida, siento que aún estoy en el proceso de seguir evolucionando y de aprender mucho más, pero, tengo muchas que me gustan. Hay un mural que pinte en la UES cuando iniciaba la línea cubista, al igual que una pieza que cree en un mitin en México, que también me parece que fue un buen trabajo.

¿Qué sientes cuando pintas?

Para mí es lo mejor, vivir de pintar es un sueño realizado, para mi esto es un desahogo… no me recuerdo de ningún problema mientras estoy haciéndolo, se me olvida el hambre, el cansancio, a veces tengo dolor de cabeza y logro ignorarlo porque yo solo estoy concentrado en lo que debo hacer.

"TNT" fue invitado en junio pasado a quizá el más grande festival de grafiti del mundo, MOS, que es una red internacional sin fines de lucro de artistas y aficionados al grafiti que comenzó en Wiesbaden, Alemania, en 2002. Reunidos e inspirados por su pasión por el grafiti, MOS tiene como objetivo crear un foro internacional de la comunidad artística no solo se comunica sobre el trabajo sino que también apoya el intercambio intercultural de ideas y habilidades.