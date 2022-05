El Buki: 5 canciones para enamorarse [+VIDEO]

Esta noche cientos de salvadoreños disfrutarán el concierto de Marco Antonio Solís, que llega a nuestro país en su gira “Qué ganas de verte World Tour 2022” y preparamos el ambiente con esta lista de temas.

Si hay un intérprete de la música en español que entiende sobre los diferentes tipos de amor y por lo mismo abundan las historias de los enamorados, es Marco Antonio Solís. Con sus letras el maestro nos ha regalado grandes composiciones para los que se aman y esta vez queremos recordar algunas de sus canciones.

No importa si es el inicio o el final de la relación o incluso “la luna de miel” cualquiera puede enamorarse con una canción de “El Buki” o despedirse de su gran amor.

Dónde estará mi primavera

Una canción que conmueve y que identifica a muchos de los seguidores del mexicano, habla sobre el duelo y la pérdida de un ser querido, sin embargo, el amor y los buenos recuerdos permanecen en la memoria y se conservan para siempre.

A dónde vamos a parar

Una pregunta que se hacen muchas parejas y que “El Buki” ejemplifica perfectamente en este tema, los conflictos que se atraviesan más el dolor por resistir siempre un poco más. También es una reflexión para la humanidad.

Mi eterno amor secreto

Un tema para despedirse de un amor intenso y apasionado, que te lleva a seguir caminos diferentes por el bienestar de ambos, pero antes es importante mencionar: “Te juro que nadie más te amará como yo, más hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto, en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto”.

La venia bendita

Cuando el amor nos explota en el pecho y al día le faltan horas para disfrutar de la persona que amas. Una canción acompañada con mariachi y ritmos mexicanos para expresar un amor bonito que alegra la vida. Una de las favoritas para los enamorados.

Tres semanas

Una canción de 2018 que fue inspirada en un tema que afecta a México y el resto de países de América como una forma de solidarse con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Se ha convertido en una especie de himno para quienes nunca dejan de buscar a sus familiares.