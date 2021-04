“El Buki” manda mensaje a El Salvador

Marco Antonio Solís, el exitoso cantautor mexicano, mejor conocido como "El Buki", tiene un gran aprecio por sus seguidores y lo demuestra constantemente desde sus redes sociales, donde aprovecha para tener un contacto más cercarno.

Hoy luego que una usuaria escribiera en su cuenta de Twitter “Los tweets de @MarcoASolis me alegran la vida”, el cantautor mexicano retomó el mensaje y agregó “A mi el cariño de todos ustedes que es palpable en los tweets que me envían, me alegra semana a semana!!!”

Después, el usuario Raxy Brandon le escribió un mensaje: “Tus mensajes nos encantan desde el salvador”. Al instante el “Buki” retomó el tuit y aprovechó para enviar un mensaje y su cariño a los cuscatlecos.

Saludos a esa bella tierra de El Salvador ����❤️�� https://t.co/MzPYSQEDtz — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) April 5, 2021

El mexicano es muy activo en su cuenta de Twitter y se toma el tiempo de leer los mensajes que le envían sus seguidores, además de retomarlos y compartilos, tiene casi 2 millones de seguidores en esta red social.

El cantante acumula una trayectoria de más de 40 años y es uno de los intérpretes en español más reconocidos a nivel mundial, sus letras y música le han el cariño del público y varias generaciones.

Su última presentación en el país fue el 5 de diciembre de 2019, en el Estadio Jorge "El Mágico" González, donde se presentó con un lleno total y deleitó a cientos de salvadoreños con su Tour "El Más Querido", donde interpretó sus grandes éxitos.