El Mago de Oz se convertirá en serie de televisión

Una de las películas más aclamadas de todos los tiempos tendrá una nueva versión, esta vez en la pequeña pantalla, ya que una serie de televisión de El Mago de Oz está oficialmente en desarrollo.



Según Variety, Legendary Entertainment está desarrollando una serie de televisión ambientado en la Tierra de Oz a partir de las novelas originales de L. Frank Baum. La serie tendrá personajes que aún no han aparecido en películas o televisión.



Esta versión contará con guión de de Ed Ricourt, quien estuvo detrás del filme Ahora me ves..., y se ambientará en los años posteriores al regreso de la bruja exiliada a la tierra de Oz. La villana sembrará el caos llevará la guerra en el lugar, y la única esperanza es una sirvienta que podría convertirse en la mujer más poderosa y peligrosa del reino.



"Estoy emocionado de asociarme con Legendary TV y dj2 para adaptar mi versión de la rica y compleja serie de libros Oz de Baum, que me han influido creativamente desde la infancia", dijo Ricourt.



Además de Ahora me ves..., Ricourt trabajó en las series Wayward Pines y Jessica Jones. También formó parte del equipo de Raising Dion, nueva serie de Netflix, así como del reboot de The Twilight Zone de Jordan Peele para CBS All Access.



El Mago de Oz, estrenada en 1939 y protagonizada por Judy Garland, es considerada una película de culta ,aunque han surgido otros proyectos relacionados con la franquicia en los últimos años, no han tenido éxito. Disney lanzó Oz, un mundo de fantasía en 2013, con un reparto que incluía a James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz y Michelle Williams. Además la cadena NBC canceló la ficción Emerald City después de tan solo una temporada en 2017.