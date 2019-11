El "Martillo Canjura" El nocaut más rápido de la historia

Óscar Canjura es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Boxeo Profesional (ASABOX) organismo encargado de regular el deporte de los puños en El Salvador y nos contó cómo fue su paso por el ring como boxeador profesional y el nocaut que lo llevó a ganar su apodo, "El Martillo" Canjura, el cual ahora es una leyenda dentro y fuera del cuadrilátero.

Todo comenzó con un sueño. Canjura dice que desde sus inicios en el boxeo amateur pensaba en el desarrollo del boxeo profesional en el país. Pugilista por 13 años, fue campeón tres años consecutivos y bronce centroamericano y ahí nació el deseo de ver el deporte al máximo esplendor.

¿Cuál es la historia del apodo?

"Fue en un campeonato nacional que se peleó en la duela principal del palacio nacional de los deportes; al sonar la campana, yo doy un paso adelante y voy al centro del cuadrilátero. Cuando él me tira, yo lo paso y cuando lo paso, lo conecto en la barbilla y ¡se acabó!" y me dicen ‘¡este es el nocaut más rápido de la historia de El Salvador!’, entonces el gerente de la federación de esa época me dijo ¿le pegaste con un martillo o qué? y desde ahí me quedó el sobrenombre".

A pesar de que el país ha tenido boxeadores de renombre que han logrado mucho como Carlos "el Famoso" Hernández, falta mucho que recorrer aún. Dado el caso, Óscar Canjura asegura que fue él quien tomó la iniciativa de normar y sentar las bases del boxeo profesional en el país.

¿Por qué El Salvador no tiene el mismo boxeo profesional que otros países?

Aquí hay mucha ausencia de parte de la empresa privada, aún hay mucha falta de cobertura de parte de la prensa deportiva. A mí me da un poco de coraje que estamos más pendientes de lo que pasará en un deporte internacional que en lo propio; porque tenemos que apoyar lo nuestro y dar a conocer que aquí tenemos buen nivel, aseguró el presidente de ASABOX.

El "Martillo" Óscar Canjura dice seguir soñando; él cree en ver a un nuevo campeón mundial nacido en El Salvador y que tenga nuestra identidad y ponga en alto el nombre de nuestro país.

La igualdad de género también está presente en el boxeo y así lo confirma Canjura haciendo la invitación a todas las señoritas que quieran postularse para ser parte de este gran deporte y pueden acercarse a INDES para las prácticas.

¿Cómo se hace realidad un sueño?

"Parafraseando a Floyd Mayweather ‘Hard work and dedication’ (trabajo duro y dedicación), vamos pa’ lante y que nada te eche para atrás", acotó el excampeón.



