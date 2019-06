El "Oasis" de Bad Bunny y J Balvin

Bad Bunny y J Balvin volvieron a unir fuerzas, pero no para una canción, sino para todo un nuevo álbum. El primer sencillo de su nueva creación es "Qué pretendes", el cual ya tiene su videoclip, que ya cuenta con tres millones de reproducciones a 16 horas de estreno.

"Oasis" está compuesto de ocho canciones que abarca del reguetón al trap. También incluye leves pinceladas de folclore latino y jazz. El álbum tiene colaboraciones con el un cantante y compositor nigeriano Mr. Eazi en la canción "Como un bebé" y con Marciano Cantero, el célebre cantante de 58 años de Los Enanitos Verdes en "Un peso". El resto de las canciones en el álbum son "Mojaita", "Yo le llego", "Cuidao por ahí", "La canción" y "Odio".

los une la música

Balvin, de Colombia, y Bad Bunny, de Puerto Rico, han colaborado en éxitos como "Si tu novio te deja sola", "I Like It" con Cardi B y "Bum Bum Tam Tam" con Arcángel. Ahora quieren llevar a los fans a un oasis "haciendo olas con un nuevo ‘flow’ caribeño", dijeron en un comunicado conjunto sobre el lanzamiento. "Hemos estado trabajando en él por mucho tiempo y finalmente encontramos su momento.

Trabajar con J Balvin ha sido sin duda una experiencia sin paralelo, siempre lo he admirado", dijo el astro boricua, agregando que "Oasis es un disco trascendental y refrescante: viene a tu rescate, a darte un alivio".

Por su parte, Balvin expresó que trabajar con Bad Bunny ha sido una de sus alegrías musicales. "Me siento orgulloso de decir que adoro a Bad Bunny, siempre parecemos estar en la misma onda , ya que a él le gusta lo que a mí me gusta", expresó el cantante. "También se trata de celebrar nuestra cultura, sin dejar de ser humilde. Tengo la bendición de no solo llamarlo mi hermano, sino que ahora soy socio en un álbum que incluso se ha convertido en un oasis personal", agregó.

Este álbum es una prueba más de la flexibilidad de J Balvin y Bad Bunny al interpretar temas fuera del reguetón con artistas fuera del género, puesto que Mr. Eazi se dedica a hacer una mezcla de "highlife" de Ghana y patrones de acordes nigerianos, y Cantero, al rock en español.

Aunque "Oasis" es su primer álbum a cuatro manos, J Balvin y Bad Bunny son amigos y aliados en batallas musicales de todo tipo, han compartido escenario en numerosas ocasiones y han colaborado en varios temas de muchísimo éxito. Sus fans, ahora, quedan a la espera de verlos cantar juntos su nuevo álbum.