¡“El Príncipe del Rap” se reencuentra con su familia!

Una publicación compartida de Will Smith (@willsmithphotos) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 8:49 PDT

Lee también

Era irreverente, divertido y, por mucho, uno de los papeles más emblemáticos de la carrera del actor estadounidense, Will Smith. Se trata de “El Príncipe del Rap”, una serie popular de la década de los 90, producida por la cadena NBC y que cautivó a pequeños y grandes de la época, teniendo, hasta la fecha, un buen número de fans que se mantienen fieles a través de la plataforma Netflix.Sin embargo, tras el cierre de la producción en 1996, sus personajes no se habían reencontrado hasta hace unos días, cuando casi todo el elenco volvió a juntarse para recordar viejas épocas. El reencuentro fue dado a conocer por el actor Alfonso Ribeiro, quien interpretó al “Primo Carlton” en la historia.“Siempre es increíble pasar un tiempo con mi familia de 'El príncipe del rap'. Me hubiera gustado que James Avery siga con nosotros para que todo luzca completo", dice la frase que acompañó la fotografía que Ribeiro publicó en su cuenta de Instagram.En la fotografía aparecen (Will), Tatyana M. Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hillary), Daphne Maxwell Reid (tía Vivian), Joseph Marcell (Geoffrey) y el ya mencionado Ribeiro.El reencuentro de estas estrellas fue retomado por varios medios del espectáculo en todo el mundo, quienes recordaron la gran popularidad que tuvo dicha producción y el impulso mediático que le dio a su principal estrella, Will Smith.Sin embargo, Ribeiro también recordó a James Avery, quien diera vida al “Tío Phill” y que falleciera en 2013 por complicaciones durante una operación cardíaca. Avery murió a la edad de 68 años y, en la serie, protagonizó una de las escenas más conmovedoras cuando abrazó al personaje de Smith y lo consoló luego de que éste conociera el desprecio por parte de su padre.El príncipe del rap" fue emitida originalmente entre los años 1990 y 1996. Inicialmente el reparto incluyó a Janet Hubert-Whitten en el papel de la tía Vivian, pero esta dejaría la serie por diferencias con Will Smith.