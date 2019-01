El Salvador bailará al ritmo de Bachata Love

Con mucha disciplina y ganas de emprender este proyecto, cada uno de los integrantes de Bachata Love está listo para comenzar con sus presentaciones para el público nacional. Josué Orlando Castillo, vocalista y líder de la agrupación, explicó a Plus que esta propuesta es una combinación del género urbano y la bachata.

"Empieza la idea mediante unos años atrás cuando quise hacer una agrupación pero de reguetón. En ese tiempo no se me dio, pero en octubre del año pasado conocí a Alfredo José (La Colección), me escuchó y vio un talento en mí y me dijo que la voz que yo tenía era ideal para un sonido bachatero. Es así como fusionamos ambas propuestas", dijo Castillo, conocido artísticamente como Josh C.

A principios de este mes, Bachata Love lanzó el video oficial de su tema "Si supieras". La canción fue escrita y compuesta por la misma agrupación. "Nosotros queremos hacer nuestra propia música. Nacemos como un grupo que va a romper con las barreras de presentaciones solo con "covers". La música de Bachata Love es ciento por ciento original", dijo el vocalista de 29 años.

Por el momento adelantó que cuentan con dos nuevos temas y esperan a finales de junio poder lanzar su primer disco de estudio.

"Soy yo" se titula el segundo tema original y recibió gran aceptación en las radios nacionales.

Castillo asegura que la inspiración o referente que tienen es el grupo Aventura, ya que destacaron por mezclar varios instrumentos y crear una bachata no tan tradicional. "Por eso quisimos hacer un grupo diferente en El Salvador", apuntó.

Bachata Love está conformado por siete músicos y el cantautor: Yuri Rivera en el bajo, Everaldo Fuentes en los bongós, David Salvador en la guitarra, Enrique Vásquez en la güira, Samuel Quintanilla con las congas, Ricardo López con la segunda guitarra, Sergio Rodríguez en la batería y el aporte femenino lo da Beatriz Regalo como corista.