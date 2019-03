"El Sol" brillará esta noche en El Salvador

Luego de dos presentaciones en Centroamérica (Panamá y Costa Rica) en las que enloqueció a los fanáticos y, por igual, dejó algunas polémicas por su comportamiento en el escenario, "el Sol de México" finalmente arriba hoy a El Salvador para deleitar a un ansioso público que lo espera desde que anunció su llegada en diciembre pasado.

Luismi, que promociona su más reciente material musical, "¡México por siempre!", ofrecerá un show de no menos de dos horas, en el que cantará canciones del álbum en cuestión y otras exitosas composiciones que lo han llevado a ser considerado uno de los principales ídolos de la música en Latinoamérica y el mundo.

En el escenario aparecerán unas 25 personas (incluido el cantante y 14 mariachis) para cada una de las interpretaciones; algunas de ellas, en una especie de "remix", de acuerdo con la estela que ha dejado a su paso por diferentes países.

La gira "¡México por siempre!" dio inicio en febrero de 2018 y concluirá en septiembre 2019. Hasta finales de enero recién pasado se ubicaba entre las 16 giras más lucrativas del mundo, con un ingreso promedio de $1.8 millones en taquillas en cada ciudad, según reportes del medio mexicano El Siglo de Torreón.

El espectáculo de Luismi está por encima, incluso, de Maroon 5, quienes están en el lugar 18 con $1,457,314 de ingresos por taquilla en cada ciudad.

Luis Miguel llegará al país justo hoy, de acuerdo con el medio digital costarricense La Teja, luego de que se presentó el jueves en el estadio nacional de ese país e inmediatamente decidió retirarse al lujoso hotel Four Seasons, en la península de Papagayo, donde cada noche cuesta un poco más de $30 mil.

Luismi se está relajando en el Pacífico tico junto a su última novia, Mollie Gould (19 años), quien es también una de sus coristas y seguro tras de esta buena vida llegará livianito al país y dará mucho de qué hablar durante su presentación.

Ocho años después

La presentación de Luis Miguel en El Salvador se suscita ocho años después de aquella del 16 de abril de 2011, siempre en "el Mágico" y en el marco de su gira "Grandes éxitos" que duró 1,095 días entre 2010 y 2013.

Antes también se presentó el 10 de octubre de 2004, con "33 tour" y el 29 de agosto de 1993 con "Aries tour". Las apariciones de "el Sol" son escasas por el país y por eso la mayoría de sus fans (y un nuevo grupo adherido luego del estreno de su popular serie autobiográfica en Netflix) no pierde la oportunidad de asistir.

El “set list”

“Si te vas”

“Tú, solo tú”

“Amor, amor, amor”

“Devuélveme el amor”

“Por debajo de la mesa”/ “No sé tú”

“Un hombre busca una mujer”/“Cuestión de piel”/ “Oro de ley”

“Culpable o no”

“Te necesito”

“Amante del amor”/“Más allá de todo”/“Fría como el viento”/“Tengo todo excepto a ti”/“Entrégate”

“Hasta que me olvides”

“No me puedes dejar así”/ “Palabra de honor”/“La incondicional”

“Tú y yo”

“La barca”

“Contigo en la distancia”

“Qué bonita es mi tierra”

“La fiesta del mariachi”

“El Balajú”/“Huapango”

“La Bikina”

“Sabes una cosa”

“Échame a mí la culpa”

“No discutamos”

“México en la piel”

“Será que no me amas”

“Decídete”/“Los muchachos de hoy”/“Ahora te puedes marchar”/ “La chica del bikini azul”/ “Isabel”/“Cuando calienta el sol”