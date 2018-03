El actor y cantante David Cassidy padece demencia

Lee también

El actor y cantante estadounidense David Cassidsy, que se hizo popular en la década de los setenta por protagonizar la serie de televisión "The Partridge Family" (Mamá y sus increíbles hijos) padece demencia.El cantante neoyorquino, de 66 años, hizo esta confesión a la revista People en una entrevista en la que confirmó que lucha desde hace tiempo contra esa enfermedad que provoca pérdida de la memoria.Cassidy realizó esta declaración después de que el pasado fin de semana protagonizara un incidente al olvidar las letras de sus canciones durante un concierto en Agoura Hills, California."Yo no lo quería aceptar y negaba la enfermedad, pero una parte de mi siempre supo que esto iba a llegar", asegura el ídolo del pop en su entrevista.Y es que el actor ya vio como su abuelo luchaba contra esta enfermedad, antes de que su madre también la padeciera hasta que murió a los 89 años.Cassidy narra que, cuando su madre se encontraba al final de la enfermedad, solo sabía que le reconocía "por una lágrima que caía siempre de su ojo" justo cuando le veía entrando en su habitación.Ahora que ha aceptado la situación, el actor, que ha participado en series míticas de los setenta en EEUU como Ironside, The love boat, Bonanza o la más reciente C.S.I., ha tomado la decisión de dejar las giras como músico y quiere concentrarse en su "salud y felicidad"."Quiero dedicar mis esfuerzos a lo que soy, a quien soy", asegura, antes de decir que quiere "amar, disfrutar de la vida".La carrera como artista y la vida personal de Cassidy han atravesado altibajos desde sus inicios hace medio siglo.A principios del siglo XX llegó a reconocer públicamente que había abusado del alcohol y se había sometido a algún programa de rehabilitación, pero en la última década fue acusado en tres ocasiones de conducir bajo los efectos de drogas.Como consecuencia de estos incidentes, su última esposa Sue Shifrin-Cassidy, pidió el divorcio en 2014, apenas un año antes de que el artista se declarara en quiebra.