El afro de Kendall Jenner que despertó la controversia (+FOTOS)

La revista Vogue tuvo que enfrentar el desagrado de muchos lectores que argumentaban una indebida apropiación cultural. Para las páginas de su última publicación, la modelo Kendall Jenner luce un peinado afro, algo totalmente poco natural en ella, su cabello real es lacio.

En la sesión fotográfica realizada por Mikael Jansson, también aparece la modelo holandesa Imaan Hammam, luciendo un vestido morado y medias de red, pero fue Kendall quien acaparó toda la atención.

Ante la ola de comentarios, se argumentó que "fue creado para hacer que la comunidad de la moda estadounidense sea más solidaria, más creativa y más sensible".

No obstante la revista de moda emitió una disculpa de Page Six. "La imagen se supone que representa a una actualización del cabello romántico "Edwardiano-Gibson Girl" que se adapta al estilo de la colección “Brock”, y también al gran cabello de los años 60 y principios de los 70, el look en esas eras. Nos disculpamos si se entendió de una manera diferente de lo que se pretendía, desde luego no quisimos ofender a nadie", explicaron.

La miembro del clan Kardashian no ha dicho nada al respecto, pero no es la primera vez que se ve envuelta en una polémica por su rol dentro de campañas.